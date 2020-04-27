Bursa'da yaşayan kadın evine giren saldırganı bıçakladı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2 katlı binanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Ayşe K., televizyonu açıp, izlemeye başladı.

Kadının televizyon izlediği sırada eve arka kapıdan maskeli bir kişi girdi.

EVİNE GİREN SALDIRGANI BIÇAKLADI

Kimliği belirsiz kişi, Ayşe K.'ye, saldırıp, boğmak istedi. Kadın karşı koyunca ikili arasında arbede çıktı.

Ayşe K.,sehpanın üzerinde duran bıçağı alıp, saldırganın sırtına sapladı.

Yaralanan saldırgan, sırtındaki bıçakla olay yerinden kaçtı.

KADIN, POLİSLERE İFADE VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ayşe K., polise verdiği ifadesinde, evde yalnız olduğu sırada arka kapıdan gelen sesler duyduğunu, televizyon izlediği sırada siyah kıyafetli maskeli bir kişinin kendisine saldırdığını belirtti.

"BENİ NEDEN ŞİKAYET ETTİN"

Ayşe K., boğazını elleriyle sıkarak kendisini boğmaya çalışan saldırganın, "Beni neden şikayet ettin?" diye, bağırdığını belirtti.

Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.