taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9884
Euro
7.5842
Altın
1718.27
Borsa
101288.68
Gram Altın
386.815
Bitcoin
53541.64

Bursa'da yaşayan kadın evine giren saldırganı bıçakladı

Yalnız yaşayan bir kadının evine giren maskeli saldırgan, ev sahibi tarafından bıçaklanarak olay yerinden kaçtı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Bursa'da yaşayan kadın evine giren saldırganı bıçakladı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2 katlı binanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Ayşe K., televizyonu açıp, izlemeye başladı.

Kadının televizyon izlediği sırada eve arka kapıdan maskeli bir kişi girdi.

EVİNE GİREN SALDIRGANI BIÇAKLADI

Kimliği belirsiz kişi, Ayşe K.'ye, saldırıp, boğmak istedi. Kadın karşı koyunca ikili arasında arbede çıktı.

Ayşe K.,sehpanın üzerinde duran bıçağı alıp, saldırganın sırtına sapladı.

Yaralanan saldırgan, sırtındaki bıçakla olay yerinden kaçtı.

KADIN, POLİSLERE İFADE VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ayşe K., polise verdiği ifadesinde, evde yalnız olduğu sırada arka kapıdan gelen sesler duyduğunu, televizyon izlediği sırada siyah kıyafetli maskeli bir kişinin kendisine saldırdığını belirtti.

Bursa'da yaşayan kadın evine giren saldırganı bıçakladı

"BENİ NEDEN ŞİKAYET ETTİN"

Ayşe K., boğazını elleriyle sıkarak kendisini boğmaya çalışan saldırganın, "Beni neden şikayet ettin?" diye, bağırdığını belirtti.

Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da yaşayan kadın evine giren saldırganı bıçakladı

İlginizi Çekebilir
Gümüşhane'de 70 adet sikke ele geçirildi
Jandarma ekiplerince yakalanan kişiden 70 adet sikke ve altın arama detektörü ele geçirilirken, şahıs emniyete götürüldü.
CHP'den Ali Erbaş'a kınama geldi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "İslam eşcinselliği lanetliyor" hutbesine CHP'den de tepki geldi.
İstanbul'da uygunsuz işletmelere 9 milyon lira ceza
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Vatandaşlarımız, bir olumsuzluk gördüklerinde bize haber versinler" dedi.
Kısıtlama kalktı, Bursalılar pazarlara akın etti
Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle pazara giden vatandaşlar, dezenfekte tünelinden geçerek içeri alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
2955
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
130
Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
344
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
313
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
158
Şeyma Subaşı: Guido oruç tutuyor
Şeyma Subaşı: Guido oruç tutuyor
319
Nur Yerlitaş, vefat etti
Nur Yerlitaş, vefat etti
90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir