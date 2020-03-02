Bursa'da yaşayan Kayra yıllar sonra biberonla su içti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi sebebiyle iç organları hasar gören ve 10 yılda 300'den fazla ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Karakaş, ABD'ye gitti.

300'DEN FAZLA AMELİYAT GEÇİRDİ

Daha önce bir fabrikada çalışan, şu an işsiz olan Ayşe ve Halit Karakaş çiftinin çocukları Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika’da yaklaşık 300'den fazla ameliyat geçirdi.

Karnından beslenen, ilaç maliyeti yılda yaklaşık 100 bin lirayı bulan Kayra, ABD’de Boston şehrinde ameliyat oldu.

YILLAR SONRA BİBERONLA SU İÇTİ, TÜKÜRÜĞÜNÜ YUTTU

Ameliyat sonucu bacağından alınan bir parçayla yemek borusu yapılan Kayra, ABD'ye gitti.

48 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakımdan çıkarak normal odasına alındı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından Kayra'ya kolon nakli yapıldı. Yıllar sonra ağızdan biberonla su içti ve kendi tükürüğünü yuttu.

ARTIK YEMEK YEMEYE BAŞLAYACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Kayra’nın anneannesi Meral Güneş,"Kayra ABD'de 48 saat süren bir ameliyat geçirdi. Ameliyatı çok başarılı geçti ve ilk kez ağızdan direk biberonla su içti, tükürüğünü yuttu Allah'a şükürler olsun. Kayra 10 Mart tarihinde bir ameliyat daha geçirecek, herhangi bir kaçak var mı yok mu ona bakılacak ve ondan sonra artık yemek yemeye başlayacak. Mart sonu Türkiye'ye geri gelecek, 1 yıl kontrolleri sürecek. Allah herkesten razı olsun. Kayra için yardım kampanyası devam ediyor. Kayra'ya yardım etmek isteyenler valilik izniyle Meral Güneş adına açılan TR77 0001 5001 5800 7309 3315 12 İBAN numarasına destek olabilecekler." dedi.