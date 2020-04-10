Bursa'da, Barış Manço ve birçok sanatçının sahnesinde gitaristlik yapmış olan ve sosyal medyada evinde çekilen videolarının yayılmasıyla fenomen olan Mehmet Esender, bu sefer vatandaşların evde kalması için şarkı söyledi.

"SABIRLA HASTALIĞI ATLATALIM"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ‘evde kal’ çağrısına dikkati çekmek için video çeken 73 yaşındaki Esender, ''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın ricasına uyarak lütfen evde kalalım. Buna uyarak evimizde sabırla hastalığı atlatalım inşallah.'' diyerek, 'evde kal' şarkısını besteledi.

Bursa'da yaşayan Mehmet Amca'dan Evde Kal şarkısı ViDEO