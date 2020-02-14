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Bursa'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bursa'da yalnız yaşayan adam komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

İHA | 14.02.2020 - 04:00..
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Derekadı Mahallesi'nde, yalnız yaşayan Hikmet Sert'in (61) evinin kapısının açık olduğunu gören komşuları merak edip ikamete gitti.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Eve gittiklerinde yaşlı adamın cansız bir şekilde yattığını gören komşuları durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Hikmet Sert’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Sert’in cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Bursa'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

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