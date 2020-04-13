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Bursa'da yaşlı adam poşetten maske yapıp dışarı çıktı

Korona nedeniyle sokağa çıkma yasağını ihlal ederek, ilaç almak için dışarı çıkan yaşlı adam poşetten maske yaptı.

İHA |
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Bursa'da yaşlı adam poşetten maske yapıp dışarı çıktı

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkması yasaklanırken, yetkili kişiler, vatandaşları kontrol ederek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Polis ekipleri de sokakta salgınla mücadele kapsamında denetimleri sıklaştırdı.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA YARDIM EDİLİYOR

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, sosyal desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşların, iş yerleri kapanan esnaf ve günlük ücretle çalışan kişilere destek olmaya çalışıyor.

Salgının yayılmaması için cadde ve sokaklar ekipler tarafından ilaçlanıyor.

YAŞLI ADAM, POŞETTEN MASKE YAPTI

Sokakta denetime çıkan zabıta ekipleri Tuna Mahallesi’nde poşeti maske gibi kullanan 88 yaşındaki Remzi Can’ı farkedince durdurdu.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaşlı adam, ekiplere sağlık ocağına giderek ilaç yazdırmak istediğini söyledi.

Bursa'da yaşlı adam poşetten maske yapıp dışarı çıktı

EKİPLER YAŞLI ADAMIN İHTİYAÇLARINI KARŞILADI

Durumu öğrenen ekipler, yaşlı adama önce maske verdi ardından sağlık merkezine götürerek Can'a yardım etti.

İşlemleri tamamlanan yaşlı adam ekipler tarafından evine bırakıldı.

Bursa'da yaşlı adam poşetten maske yapıp dışarı çıktı

Bursa'da yaşlı adam poşetten maske yapıp dışarı çıktı

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