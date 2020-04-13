Bursa'da yaşlı adam poşetten maske yapıp dışarı çıktı

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkması yasaklanırken, yetkili kişiler, vatandaşları kontrol ederek ihtiyaçlarını karşılıyor.
Polis ekipleri de sokakta salgınla mücadele kapsamında denetimleri sıklaştırdı.
İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA YARDIM EDİLİYOR
Bursa'da Osmangazi Belediyesi, sosyal desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşların, iş yerleri kapanan esnaf ve günlük ücretle çalışan kişilere destek olmaya çalışıyor.
Salgının yayılmaması için cadde ve sokaklar ekipler tarafından ilaçlanıyor.
YAŞLI ADAM, POŞETTEN MASKE YAPTI
Sokakta denetime çıkan zabıta ekipleri Tuna Mahallesi’nde poşeti maske gibi kullanan 88 yaşındaki Remzi Can’ı farkedince durdurdu.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaşlı adam, ekiplere sağlık ocağına giderek ilaç yazdırmak istediğini söyledi.
EKİPLER YAŞLI ADAMIN İHTİYAÇLARINI KARŞILADI
Durumu öğrenen ekipler, yaşlı adama önce maske verdi ardından sağlık merkezine götürerek Can'a yardım etti.
İşlemleri tamamlanan yaşlı adam ekipler tarafından evine bırakıldı.