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Bursa'da yaşlı adamı 14 bin 500 dolar dolandırdılar

Bursa'da yaşlı adamı telefon dolandırıcılarına 14 bin 500 dolar kaptırmaktan polis ekipleri kurtardı.

İHA | 10.01.2020 - 04:51..
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Bursa'nın İznik ilçesinde 71 yaşında ki S.K isimli yaşlı adan telefon dolandırıcıların tezgahına düştü.

TERÖR ÖRGÜTÜ HESABINI KULLANIYOR DEDİLER

Dolandırıcılar S.K.'ya, terör örgütü tarafından hesabının ele geçirildiğini ve bu hesaptan terör örgütlerine para transferi yapıldığı belirtilerek bu işlemlerin düzeltilebilmesi için verecekleri banka hesabına para yatırması gerektiğini söyledi.

14 BİN 500 DOLAR GÖNDERDİ

Duydukları karşısında telaşe kapılan yaşlı adam bankaya giderek buradan telefon dolandırıcılarının hesabına 14 bin 500 dolar yani 87 bin lira yatırdı. Meblağ büyük olunca banka paranın teyidi için yaşlı adamı telefonla geri aradı. Yatırdığı para için onay veren yaşlı adam daha sonra durumu oğluna anlattı.

POLİS EKİPLERİ PARAYI YAŞLI ADAMA TESLİM ETTİ

Durumdan şüphelenen oğlu babasıyla İznik Emniyeti’ne gitti. Harekete geçen polis savcılık kararı ile aktarımda olan parayı bloke ettirmeyi başardı. Böylelikle yaşlı adamın yatırdığı para geri çekilerek kendisine iade edildi. Olayın ardından yaşlı adam ve oğlu emniyet mensuplarına teşekkür etti.

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