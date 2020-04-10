Bursa'da yaşlı kadın hastaneden kaçtı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, salgına yakalanan kişiler de hastanede tedavi altına alınıyor.
Salgın belirtileri görülen kişiler ise zaman zaman durumdan korkarak kaçmaya çalışıyor.
YAŞLI KADIN HASTANEDEN KAÇTI
Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Melek K.(65), koronavirüs testi pozitif çıkınca, tedaviye alındı.
Tedavi gören kadınının hastaneden kaçması üzerine sağlık çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın, evinde yakalandı
KAÇAN KADIN EVİNDE YAKALANDI
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Melek K.'yı merkez Yıldırım ilçesindeki evinde olduğunu belirledi.
Adrese giden ekipler tarafından evinden alınan kadın, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı.
Melek K.'nın eşi Mehmet K. (71) ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.