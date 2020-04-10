Bursa'da yaşlı kadın hastaneden kaçtı

Gizlilik endişeleri nedeniyle tepkilerin odağındaki Zoom, artık Google çalışanları tarafından da kullanılamayacak.

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ABD'de ikinci korona aşısı testi başladı

Testler için "Şimdiye kadar yaptığımız en önemli deneme" diyen ABD'li yetkili, insanların denemeler için kapıya dayandığını söyledi.