Bursa'da yeni doğmuş bebeği çöp kutusunun yanına bırakıp kaçtı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde yaşanan olayda, yoldan geçen vatandaşlar, çöp kovasının yanında çanta içinde bırakılmış bir bebek buldular.
Çöp kutusunun yanında yeni doğmuş bebek bulundu.VİDEO
ÇANTA İÇİNDE BULDULAR
Yol kenarındaki çöp kovasının yanından geçen vatandaşlar, örtüye sarılarak çanta içine koyulmuş bebeği görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptığı kontrolde bebeğin nefes aldığını belirledi. Sağlık çalışanının kucakladığı bebek, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
BEBEĞİ BIRAKIP KOŞARAK KAÇTI
Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, kimliği belirsiz kadının, içinde bebek olan çantayı çöp kovasının yanına bıraktıktan sonra koşarak, olay yerinden ayrıldığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.