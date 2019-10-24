Bursa'da yeni doğmuş bebeği çöp kutusunun yanına bırakıp kaçtı

1 Tel Abyad’da hayat normale dönüyor Şanlı ordumuzun teröristleri temizlemek için girdiği Tel Abyad'da hayat yeniden başladı.

2 Huawei'nin katlanabilir telefonunun dudak uçuklatan fiyatı Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X modelinin satış fiyatı Çin'de ortaya çıktı.

3 Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 125 göçmen yakalandı Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Ayvalık'ta yakalanan 125 göçmen, geri gönderme merkezine teslim edildi.

4 Genk diye Gent'e giden Liverpoollular maçı izleyemedi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Genk-Liverpool maçı için bilet alan iki İngiliz taraftar, Belçika'nın Genk şehri yerine Gent'e gidince karşılaşmayı kaçırdı.

5 Merkez Bankası toplam rezervlerinde artış yaşandı TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. İstatistikler, Merkez Bankası toplam rezervlerinin geçen hafta 104 milyar 494 milyon dolara yükseldiğini gösterdi.

6 Aydın'da hekim uyuşturucuyla yakalandı Polisin takibinde olan hekim, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanılan hassas terazi ile enselendi.