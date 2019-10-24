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Bursa'da yeni doğmuş bebeği çöp kutusunun yanına bırakıp kaçtı

Osmangazi'de vatandaşlar, çöp kutusunun yanında yeni doğmuş bir bebek buldu.

DHA | 24.10.2019 - 16:31..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde yaşanan olayda, yoldan geçen vatandaşlar, çöp kovasının yanında çanta içinde bırakılmış bir bebek buldular.

Çöp kutusunun yanında yeni doğmuş bebek bulundu.VİDEO

ÇANTA İÇİNDE BULDULAR

Yol kenarındaki çöp kovasının yanından geçen vatandaşlar, örtüye sarılarak çanta içine koyulmuş bebeği görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Bursa'da yeni doğmuş bebeği çöp kutusunun yanına bırakıp kaçtı

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptığı kontrolde bebeğin nefes aldığını belirledi. Sağlık çalışanının kucakladığı bebek, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Bursa'da yeni doğmuş bebeği çöp kutusunun yanına bırakıp kaçtı

BEBEĞİ BIRAKIP KOŞARAK KAÇTI

Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, kimliği belirsiz kadının, içinde bebek olan çantayı çöp kovasının yanına bıraktıktan sonra koşarak, olay yerinden ayrıldığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da yeni doğmuş bebeği çöp kutusunun yanına bırakıp kaçtı

Bursa'da yeni doğmuş bebeği çöp kutusunun yanına bırakıp kaçtı

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