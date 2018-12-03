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Bursa'da yol verme cinayeti

Bursa'da iki grup arasında yol verme yüzünden çıkan tartışmada, 26 yaşındaki Özkan Hoşgün, tabancayla kalbinden vurularak hayatını kaybetti.

DHA | 03.12.2018 - 18:50..
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Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, aynı yolda araçlarıyla seyir halinde olan iki grup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçlarından inen iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

TEK KURŞUNLA KALBİNDEN VURULDU

Kavga sırasında, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, üzerindeki tabancayı çıkarıp, yanındaki arkadaşına verdi. Bu kişi de silahı kavga ettiği Özkan Hoşgün'e doğrultup ateşledi. Kalbinden tek kurşunla yaralandığı belirtilen Hoşgün, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, güvenlik kamerasına da yansıdığı belirtilen cinayet ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bursa'da yol verme cinayeti VİDEO

Bursa'da yol verme cinayeti

Bursa'da yol verme cinayeti

Bursa'da yol verme cinayeti

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