Bursa'da yola dökülen demir parçaları lastikleri patlattı

Akşam saatlerinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde plakası belirlenemeyen bir araçtan yola demir parçaları döküldü.

ARAÇLAR YOL KENARINA PARK ETTİ

Yola dökülen demir parçaları nedeniyle hareket halindeki 2 TIR ve 6 otomobilin lastikleri patladı. Lastikleri patlayan araçlar yol kenarına park ederken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Sürücülerden bazıları lastikleri kendi imkanlarıyla yol kenarında değiştirirken bazı sürücüler ise yol yardım ekibi çağırdı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, karayolu üzerinde incelemelerde bulundu.

Olayda yaralanan olmazken, araçların lastiklerinin patlamasına neden olan demir parçaları belediye ekiplerince temizlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.