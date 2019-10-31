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Bursa'da yolun karşısına geçen adama araba çarptı

İnegöl ilçesinde 88 yaşındaki Alaattin Taş yolun karşısına geçmek istedi, ancak araç durmadı ve yaşlı adama çarpıp kaçtı.

İHA | 31.10.2019 - 17:43..
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Bursa'nın İnegöl ilçesisi Eski Ankara Caddesi'nde yaşlı adam, neredeyse yaşamından oluyordu.

YAŞLI ADAMA ÇARPIP KAÇTI

Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç, yolun karşına geçmek isteyen 88 yaşındaki Alaattin Taş'a çarptı. Çarpan sürücü, arkasına bile bakmadan yaralanan yaşlı adamı bırakıp hızla yoluna devam etti.

Yaşlı adama çarptı, olay yerinden kaçtı VİDEO

ÇEVREDEKİLER YARDIMA YETİŞTİ

Kanlar içerisinde kalan adamın yardımına, çevredeki esnaflar yetişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı hastane kaldırıldı.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Ölümden dönen Alaattin Taş'ın, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri, şimdi her yerde yaşlı adama çarparak kaçan sürücüyü arıyor.

Bursa'da yolun karşısına geçen adama araba çarptı

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