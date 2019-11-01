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Bursa'da yüzme havuzunda 36 kişi gazdan zehirlendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir yüzme havuzunda kazan dairesinde oluşan gaz nedeniyle 36 kişi zehirlendi.

İHA | 01.11.2019 - 19:17..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. Zehirlenen veli ve öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BİR ANDA FENALAŞTILAR

Davut Çalışkan İlköğretim Okulu, Sait Efe İlköğretim Okulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İmam Hatip Ortaokulu'ndan 61 öğrenci, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'na, yüzmeye gitti. Öğrencilerden 25'i ve tribünde çocuklarını izleyen velilerden 5'i olmak üzere 30 kişi, bir süre sonra fenalaştı.

Bursa'da yüzme havuzunda 36 kişi gazdan zehirlendi


SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Durumu fark eden tesis çalışanları, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekiplerince havuzun dış kesiminde yapılan ilk müdahalenin ardından 30 kişi, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Bursa'da yüzme havuzunda 36 kişi gazdan zehirlendi


AFAD İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine havuza gelen AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, 30 kişinin, kazan dairesinde kimyasal maddenin üzerine yanlışlıkla klorun dökülmesi sonucu ortaya çıkan gazdan zehirlendiği belirlendi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, özel kıyafetler giyip zehirli gazın ortaya çıktığı kazan dairesine girerek çalışma başlattı.

Bursa'da yüzme havuzunda 36 kişi gazdan zehirlendi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Valiliği'nden, konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Osmangazi İlçesi Atıcılar Mahallesindeki yüzme havuzundaki meydana gelen olay; Havuzun altında bulunan depodaki Ph düşürücü sıvı bidonunun devrilmesi neticesinde, havalandırma borusuna havaya karışan kimyasal gazdan dolayı 28 çocuk, 8 yetişkin olmak üzere toplamda 36 kişi hastanelere sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Genel durumları iyi orta olarak değerlendirilmektedir. Konunun her yönüyle aydınlatılması için idari ve adli soruşturma başlatılmıştır."

Bursa'da yüzme havuzunda 36 kişi gazdan zehirlendi

Bursa'da yüzme havuzunda 36 kişi gazdan zehirlendi

Bursa'da yüzme havuzunda 36 kişi gazdan zehirlendi


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