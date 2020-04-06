Bursa'da zabıta ekipleri, maskesiz pazara almadı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin semt pazarında kurulan pazar yerinde sıkı tedbirler alan ekipler, girişe kurulan barikatta yaş kontrolü ve maske denetimi yaptı.

Giriş çıkışlar tek yönlü sağlanırken, maskesiz gelen vatandaşlar önce ellerini dezenfekte etti, ardından maske taktı.

YAŞLI VE ÇOCUKLARA UYARI

Zabıta ekipleri, sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı ve çocukların pazar yerine girmelerine izin vermezken, evlerine dönmeleri için ikazda bulundu.

Zabıta ekipleri pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi İZLE

"GEREKEN TÜM TEDBİRLER ALINDI"

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, halk sağlığı için gereken bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, “İnsan hareketliliğinin yoğun olduğu yerlerde tedbirlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Bu illeti birlikte yeneceğiz, vatandaşlarımızdan belirlenen kurallara uymalarını ve gerek olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz.” dedi.