Bursa'da boşanamayan kadın tek başına eylem yaptı

Daha önce boşanma davası açmasını davul ve dümbelek ile kutlayan Meryem Karaş Aydın (48), bu sefer Bursa Kent Meydanı'nda eylem yaptı.

Karakaş, boşanma davasının görüleceği ilk gün duruşmaya, davul ve dümbelek ile gelmişti. Duruşmanın ardından dümbelek ve davul çaldıran Aydın, vatandaşlara da kına dağıtmıştı.





20 AYDIR BOŞANAMIYOR

Tek başına gerçekleştirdiği eylemde eşinin mesajlarını gösteren Aydın, “20 aydır boşanma davamız sürüyor. Bu zaman zarfında pankartlarda gördüğünüz gibi defalarca ölümle tehdit edildim. Kendisinin aşk mektuplarını yakaladım ve boşanma yoluna gittim. Fakat bana iftiralarda bulundu. Uygunsuz kişilere numaramı veriyor. Bu kişiden bir an önce boşanmak istiyorum.” dedi.

"DESTEK OLACAKLARI EŞİM TEHDİT EDİYOR"

Aydın, "Size kimse destek olmadı mı?" sorusuna ise, “Destek olacak arkadaşlarım eşim tarafından tehdit ediliyor. O yüzden tek başımayım.” cevabını verdi.