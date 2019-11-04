İzmir'de üniversite okurken ölmek üzere olan yavru bir kedi bulan Sena Akman, kediyi sahiplendi. Okul bitince ailesinin yanına getirdiği kedi, 11 kiloya ulaştı.

Bursa'daki 11 kiloluk kedi görenleri şaşırtıyor VİDEO

BULDUĞUNDA ÖLMEK ÜZEREYDİ

Kilolu olmasına rağmen hareketli bir yapıya sahip kedi, sevimliliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Kediyi İzmir'de üniversite okurken ölmek üzereyken bulduğunu söyleyen Sena Akman, "Yağmurlu bir günde İzmir'de yürürken bir ağacın altında ölmek üzere olan yavru bir kedi buldum, hemen alıp veterinere götürdüm. 2 aylık özel bakımın ardından iyileşti. Daha sonra sahiplendim. Üniversite bitince Bursa'ya ailemin evine getirdim. Şu an 6 yaşında. İlk başlarda zayıftı, biz de zayıf diye çok iyi baktık. 14 kiloya ulaştı. Şu an 11 kilo. Dışarı çıkardığımda bu gerçek mi diye soruyorlar. Görenlere çok sevimli geliyor, herkes sevmek istiyor. Kedi normalinden 2 kat daha kilolu, o bizim ailemizin bir ferdi." dedi.

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Akman Ailesi'nin bir ferdi gibi olan sevimli kedinin 11 kilo olduğunu duyanlar, bu sevimli hayvanı görmeye eve geliyor. Kedinin dışarıda gezdiğini görenler ise "Bu hakikaten bir kedi mi?" diye sormaktan kendilerini alamıyor.

GÖRMEK İÇİN EVLERİNE GELENLER VAR

Akman Ailesi'nin diğer fertleri ise, "Pati bizim ailemizin bir ferdi, onu çok seviyoruz. Onu görmek için evimize geliyorlar." şeklinde konuştu.