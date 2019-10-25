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Bursa'daki barda müşteri havaya ateş etti

Görükle Mahallesi'ndeki bara eğlenmeye gelen kişi, hesabı çok bulunca belindeki silahı çıkararak havaya ateş açtı.

İHA | 25.10.2019 - 09:21..
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Bursa’da, Görükle Mahallesi’ndeki bara gelen Mustafa Ç, gecenin sonunda masaya hesabı istedi.

HESABI ÖDEMEYECEĞİNİ BELİRTİNCE KAVGA ÇIKTI

Mustafa Ç, masaya gelen hesabı çok bulunca garsona ödemeyeceğini belirtti. Garson da durumu mekan sahibi Çağlar T.’ye bildirdi. Mekanın sahibinin olaya dahil olmasıyla beraber ikili arasında hesap yüzünden tartışma çıktı.

Bursa'daki barda müşteri havaya ateş etti

BELİNDEN SİLAHINI ÇIKARARAK HAVAYA ATEŞ ETTİ

Tartışma kavgaya dönüşünce, belinden silah çıkaran Mustafa Ç, önce havaya ateş etti, daha sonra Çağlar T.’nin başına vurarak olay yerinden kaçtı.

EĞLENMEYE GELEN GENÇLER TELAŞLA MEKANI BOŞALTTI

Barda eğlenen üniversite öğrencileri, büyük bir panikle mekandan dışarıya çıktı.

Bursa'daki barda müşteri havaya ateş etti

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Çağlar T.’yi Bursa Şehir Hastanesine kaldırırken, polis olay yerini inceleme altına aldı.

Bursa'daki barda müşteri havaya ateş etti

SUÇLU ARANIYOR

Polis Çağlar T.’yi başından yaralayıp kaçan Mustafa Ç’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'daki barda müşteri havaya ateş etti

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