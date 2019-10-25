Bursa'daki barda müşteri havaya ateş etti

Bursa’da, Görükle Mahallesi’ndeki bara gelen Mustafa Ç, gecenin sonunda masaya hesabı istedi.
HESABI ÖDEMEYECEĞİNİ BELİRTİNCE KAVGA ÇIKTI
Mustafa Ç, masaya gelen hesabı çok bulunca garsona ödemeyeceğini belirtti. Garson da durumu mekan sahibi Çağlar T.’ye bildirdi. Mekanın sahibinin olaya dahil olmasıyla beraber ikili arasında hesap yüzünden tartışma çıktı.
BELİNDEN SİLAHINI ÇIKARARAK HAVAYA ATEŞ ETTİ
Tartışma kavgaya dönüşünce, belinden silah çıkaran Mustafa Ç, önce havaya ateş etti, daha sonra Çağlar T.’nin başına vurarak olay yerinden kaçtı.
EĞLENMEYE GELEN GENÇLER TELAŞLA MEKANI BOŞALTTI
Barda eğlenen üniversite öğrencileri, büyük bir panikle mekandan dışarıya çıktı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Çağlar T.’yi Bursa Şehir Hastanesine kaldırırken, polis olay yerini inceleme altına aldı.
SUÇLU ARANIYOR
Polis Çağlar T.’yi başından yaralayıp kaçan Mustafa Ç’yi yakalamak için çalışma başlattı.