taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7503
Euro
6.373
Altın
1477.34
Borsa
106789.87
Gram Altın
273.553
Bitcoin
42229.57

Bursa'daki düğün magandasına 18 yıl hapis

İnegöl ilçesinde, bir düğünde havaya ateş ederek Necmi Çelik'in ölümüne neden olan Ramazan Tunç, 18 yıl hapis cezası aldı.

DHA | 03.12.2019 - 17:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçen yıl bir düğünde davetlilerden bazıları, silahla havaya ateş açmıştı. Silahlardan çıkan kurşunlardan birinin, Necmi Çelik'in başına isabet etmesi sonucu Çelik hayatını kaybetmişti.

ATEŞ EDEN ŞAHISLAR TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından jandarma, düğünün olduğu mahallede inceleme yaptı. Düğünde çekilen görüntülere el koydu. Görüntüleri tek tek inceleyen jandarma, düğünde silahla ateş edenleri tespit etti.

Bursa'daki düğün magandasına 18 yıl hapis

25 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Necmi Çelik'in ölümüne neden olan kurşunun, Ramazan Tunç'un silahından çıktığı belirlendi. Tunç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tunç'un yargılandığı Ağr Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bir önceki duruşmasında, mütaalasını açıklayan savcı, sanığa 'olası kasıtla adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.

Bursa'daki düğün magandasına 18 yıl hapis

KARAR AÇIKLANDI, 18 YIL HAPİS YATACAK

Bugünkü karar duruşmasında ise son savunması sorulan tutuklu sanık, düğünde birçok kişinin ateş ettiğini, kendisinin de silah kullandığını belirterek, maktulün kendi silahından çıkan mermiyle ölmediğini söyledi. Mahkeme, Ramazan Tunç'u adam öldürme suçundan 16 yıl 8 ay, ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bursa'daki düğün magandasına 18 yıl hapis

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım tekrar TBMM Başkanı oluyor iddiası

Binali Yıldırım tekrar TBMM Başkanı oluyor iddiası

237
Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

81
Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı

Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı

272
Meral Akşener'in Meclis gündeminde EYT'liler vardı

Meral Akşener'in Meclis gündeminde EYT'liler vardı

518
Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

256
Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı

Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı

299
İhsan Eliaçık'a göre içkinin Kur'an'da cezası yok

İhsan Eliaçık'a göre içkinin Kur'an'da cezası yok

455
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir