Bursa'daki düğün magandasına 18 yıl hapis

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçen yıl bir düğünde davetlilerden bazıları, silahla havaya ateş açmıştı. Silahlardan çıkan kurşunlardan birinin, Necmi Çelik'in başına isabet etmesi sonucu Çelik hayatını kaybetmişti.

ATEŞ EDEN ŞAHISLAR TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından jandarma, düğünün olduğu mahallede inceleme yaptı. Düğünde çekilen görüntülere el koydu. Görüntüleri tek tek inceleyen jandarma, düğünde silahla ateş edenleri tespit etti.

25 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Necmi Çelik'in ölümüne neden olan kurşunun, Ramazan Tunç'un silahından çıktığı belirlendi. Tunç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tunç'un yargılandığı Ağr Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bir önceki duruşmasında, mütaalasını açıklayan savcı, sanığa 'olası kasıtla adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.

KARAR AÇIKLANDI, 18 YIL HAPİS YATACAK

Bugünkü karar duruşmasında ise son savunması sorulan tutuklu sanık, düğünde birçok kişinin ateş ettiğini, kendisinin de silah kullandığını belirterek, maktulün kendi silahından çıkan mermiyle ölmediğini söyledi. Mahkeme, Ramazan Tunç'u adam öldürme suçundan 16 yıl 8 ay, ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.