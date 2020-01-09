Bursa'daki Karacabey Ovası sular altında kaldı

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki binlerce dönüm ekili tarım arazi ve 2 bin boğanın bulunduğu çiftlik hırsızlar yüzünden sular altında kaldı.

BURSA-İZMİR YOLU SULAR ALTINDA

Dağdan gelen yağmur suları Görecik deresinin seviyesini yükseltince Karadere ile Görecik deresi arasında bulunan sensörlü su tahliye pompaları suyun seviyesine göre çalışıp, Görecik deresinde fazlalaşan suyu Karadere yatağına tahliye ediyordu.

Ancak geçtiğimiz hafta Şahinköy Mahallesi sınırları içerisindeki Şahin Pompa istasyonunun camını kırıp giren hırsızlar, bakır kabloları çalmak için kesti.

Zarar gören kablolar ve elektrik panosu sebebiyle tahliye pompaları bir daha çalışmadı.

YAĞIŞLAR SEBEBİYLE DERE TAŞTI

Son bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar ve dağdan gelen su sebebiyle Görecik Deresi kabardı ve taştı. Otomatik devreye girmesi gereken sensörlü pompalar, istasyondaki arıza sebebiyle çalışmayınca Şahinköy'e ait verimli tarım arazileri suyla doldu.





2 BİN HAYVAN MAHSUR KALDI

Öte yandan bir büyükbaş hayvan çiftliğinde 2 bin hayvanın mahsur kaldğı belirtildi. Sel sebebiyle hayvanlara traktörlerle sadece saman verilirken, ahırda hayvanlar sular altına kaldı.

Çiftlik sahibi, bir an önce suların tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Su içinde kalan bazı hayvanların soğuktan titremesi ise dikkat çekti.

''HAYVANLARIN YİYECEĞİ SULAR ALTINDA KALDI''

Büyükbaş hayvan çiftliği sahibi Serdar Ün, "Burada 2 bin tane hayvanımız var. Sorumsuz davranıştan dolayı bu hale geldi. Hayvanlarımız içeride mahsur kaldı. Hayvanların yiyeceği sular altında kaldı. Şu anda benim zararım 300 bin lira civarında." diye konuştu.





''YETKİLİLERİN ACİL MÜDAHALE ETMESİ GEREKİYOR''

Karacabey Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Düzen, "Çiftlikteki hayvanlar ve yemleri ile tarım arazilerimiz sular altında kaldı. Pırasa, ıspanak, soğan, buğday yetiştiriyorduk. Devletimizin burada yapmış olduğu pompalar var. Bu suyun gideri yok. Pompalar çalışırsa sular tahliye oluyor. Devlet pompayı yapıp, elektriği getirip, binayı kurmuş. Muhtarımız ve köylü arkadaşlarımızın ikazına rağmen bunların giderilmemesi mânidar. Arkadaşlarımız, aldıkları sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Bu su böyle giderse artabilir. Yetkililerin acil müdahale etmesi gerekiyor. Bu durumda hayvanlar bile telef olabilir. Metrekareye 57 kilo yağmur düşmüş. Normalde bu yağmurda tarım arazilerinin zarar görmemesi lazım. Bu yapılan hatadan kaynaklanıyor." şeklinde konuştu.





SULAR TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI

Şuana kadar istasyonda 3 pompa devreye alınırken, 2 pompanın halen çalışmadığı öğrenildi. Sular 3 ayrı hattan Karadere'ye tahliye edilmeye başlandı.

Öte yandan Karacabey Belediyesi'ne ait iş makineleri ise tarım arazileri ile dere arasında set görevi gören yolu kazıp yol açtı ve tarım arazilerine biriken suyu bu açılan kanallardan Karadere'ye doğru yönlendirdi. Tarlalara biriken sel sularının bir hafta içerisinde tahliyesinin tamamlanması bekleniyor.



