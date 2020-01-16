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Bursa'daki kavşakta her gün kaza oluyor

Orhaniye Mahallesi Kozluca yolu üzerindeki kavşak, adeta çarpışan otomobil pistini andırıyor.

İHA | 16.01.2020 - 09:54..
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Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Kozluca yolu üzerindeki kavşakta sık sık meydana gelen kazalar sebebiyle esnaf ve mahalle halkı yetkililerin tedbir almasını istiyor.

Kavşakta meydana gelen kazaların çoğunu dikkatsizlik ve aşırı sürat nedeniyle yaşanırken, çevrede oturan vatandaşlar ve esnaf ise diken üstünde.

ÖĞRENCİLER ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELİYOR

Kavşağın karşısında bulunan okulda çıkan öğrencilerde her gün neredeyse ölümle burun buruna geliyor.

Bursa'daki kavşakta her gün kaza oluyor ViDEO

"HER GÜN BİR KAZA YAŞANIYOR"

Bölge esnaflarından Rıdvan Ezim, yetkililere seslenerek şunları söyledi: "Bu kavşakta her gün bir kaza yaşanıyor. Bizler defalarca yetkililere tedbir almaları konusunda ikazlarda bulunduk. Ama her hangi bir önlem alınmadı. Kazaların çoğu sürücülerin dikkatsizliği ve süratli olmasından kaynaklanıyor. Biz bu kavşağa ışıklandırma sistemi koyulmasını ya da hız kesici uygulamasını istiyoruz. Gerçekten bizim de canımız tehlikede. İş yerimizde diken üstünde oturuyoruz. Lütfen kimsenin canı yanmadan acilen buraya bir çözüm bulsunlar" diye konuştu.

Bursa'daki kavşakta her gün kaza oluyor

Bursa'daki kavşakta her gün kaza oluyor

Bursa'daki kavşakta her gün kaza oluyor

Bursa'daki kavşakta her gün kaza oluyor

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