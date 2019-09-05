Bursa’daki orman yangınlarının failleri yakalandı

5 Ağustos’ta Orhaneli ile Mustafakemalpaşa ilçeleri arasında Çivili bölgesindeki çıkan orman yangınında, 145 hektar alan zarar görmüştü.
500 metre, 1 kilometre mesafelerle 7 farklı noktalarda aynı anda yangının çıkması sabotaj iddialarını gündeme getirdi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
İddiaları değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu suçu işleyen şahısların peşine düştü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılığınca ortak yapılan çalışmalarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.
JANDARMA KARAKOLUNA GÖTÜRÜLDÜ
Gözaltına alınan şahıslar, ilk işlemleri yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.