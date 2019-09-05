Bursa’daki orman yangınlarının failleri yakalandı

Bakan Kurum'un 1 ay müddet verdiği Bodrum'daki kaçak ve imara aykırı yapıların yıkımı henüz başlamadı.

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Avcı'dan Orman'a: Siz gerekeni yaptınız sıra bende

Başkan Fikret Orman'la bir toplantı yapan Abdullah Avcı, yapılan transferlerin yeterli olduğunu belirterek, "Sıra bizde, bambaşka bir takım oluşturacağız" dedi.