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Bursa’daki orman yangınlarının failleri yakalandı

Geçtiğimiz ay Çivili bölgesinde çıkan orman yangınının sorumlusu olduğu tespit edilen 3 kişi, gözaltına alındı.

İHA | 05.09.2019 - 15:27..
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5 Ağustos’ta Orhaneli ile Mustafakemalpaşa ilçeleri arasında Çivili bölgesindeki çıkan orman yangınında, 145 hektar alan zarar görmüştü.

500 metre, 1 kilometre mesafelerle 7 farklı noktalarda aynı anda yangının çıkması sabotaj iddialarını gündeme getirdi.

Bursa’daki orman yangınlarının failleri yakalandı

3 KİŞİ GÖZALTINDA

İddiaları değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu suçu işleyen şahısların peşine düştü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılığınca ortak yapılan çalışmalarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa’daki orman yangınlarının failleri yakalandı

JANDARMA KARAKOLUNA GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan şahıslar, ilk işlemleri yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Bursa’daki orman yangınlarının failleri yakalandı

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