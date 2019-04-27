Bursa’daki patlamada ölen işçi toprağa verildi

Bursa’da dün Otosansit Sanayi Sitesi’nde dinamit üretimi yapan bir iş yerinde patlama oldu. Üretim yapıldığı esnada dinamitlerin birden infilak etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan iş yeri sahibi İsmail Kasap ve işçilerden Ferhat Göral kurtarılamadı. Yaralılar Şura Şensoy, Serdar Sağdıç ve Bilal Özden’in ise tedavisi sürüyor.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Hayatını kaybedenlerden Ferhat Göral’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy’de bulunan Merkez Camii’ne getirildi. Göral, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniceköy Kabristanı’na defnedildi. Hayatını kaybeden Ferat Göral’ında işyeri sahibi İsmail Kasap gibi dağcı olduğu öğrenildi. Bekar olan Göral’ın 13 Temmuz 2018 tarihinde işe başladığı ortaya çıktı. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.







