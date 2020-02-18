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Bursa'daki sahte avukat suçlamaları kabul etmedi

Dayısının avukatlık bürosunda çalışan zanlı, müvekkillere kendisini avukat olarak tanıtarak, binlerce lira zimmetine geçirdi. Tutuklanan zanlının, bugün duruşması görüldü.

İHA | 18.02.2020 - 15:47..
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Bursa'da geçen mart ayında Rıza Sevinç’in kendisini avukat olarak tanıtarak kendilerinden dosya masrafı gibi sebeplerle para isteyip toplamda 50 bin lira dolandırıldıklarını öne süren 10 kişi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu, 'dolandırıcılık' suçundan şikayetçi oldu.

Polis tarafından gözaltına alınan Rıza Sevinç, Bursa Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

"AVUKAT OLARAK TANITMADIM, CÜBBE GİYMEDİM"

Bursa 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan dava açılan Rıza Sevinç’in yargılanmasına başlandı.

Duruşmaya tutuklu sanık Rıza Sevinç, bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan Sevinç, "Müştekilere kendimi avukat olarak tanıtmadığım gibi karşılarına avukat cübbesiyle çıkmadım. Benim avukat katibi olduğumu biliyorlardı. Bazılarından borç, bazılarından da işlemleri yapmak üzere para aldım. Kimseye resmi belge sayılacak, belge vermedim. Tahliyemi istiyorum." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatı Emine Sarsı da müvekkilinin dolandırıcılık kastıyla hareket etmediğini, suç vasfının nitelikli dolandırıcılıktan basit dolandırıcılığa dönüşeceğinden tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, suçu 'basit dolandırıcılık' olarak kabul ederek, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına, eksik evrakların tamamlanması ve dinlenmeyen müştekilerin önümüzdeki celse dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Bursa'daki sahte avukat suçlamaları kabul etmedi

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