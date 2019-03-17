Bursa'daki şantaj cinayetinde tahrik indirimi istendi

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan işitme engelli B.P. (29), kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Mehmet Kocadoğan'dan şikayetçi olmak için Merinos Polis Merkezi'ne gitti.

Yusuf P. de işaret diliyle anlatacaklarını polise aktarmak için ablasına eşlik etti.

Ancak B.P., polis merkezinde, Kocadoğan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

TEK KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Polis merkezinde ablasının başına gelenlerden haberdar olan Yusuf P., eve döner dönmez Mehmet Kocadoğan'ı telefonla arayıp, görüşmek istediğini söyledi. Yusuf P. buluşma yerine gelen Kocadoğan'ın otomobiline bindi. İkili arasında çıkan tartışma, otomobil dışında kavgaya dönüştü. Yusuf P., yanında getirdiği tabancayı çekip, Kocadoğan'a ateş etti. Göğsünden tek kurşunla vurulan Mehmet Kocadoğan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yusuf P. ise kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan Yusuf P., tutuklanarak, cezaevine konuldu.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP ŞANTAJ YAPTI

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'adam öldürmek' suçundan ömür hapis cezası istemiyle dava açılan Yusuf P.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık avukatları Ali Demir ve Engin Kara ile öldürülen Mehmet Kocadoğan'ın babası Necmettin Kocadoğan, annesi Necmiye Çim, ağabeyi Ahmet Kocadoğan ve avukatları Cihan Kayrak hazır bulundu. İşaret dili tercümanı bilirkişi huzurunda tanık sıfatıyla ifade veren B.P., “Mehmet ile aynı işyerinde tanıştım. Sevgili olduk. Beni evine davet etti. Gittiğim de içecek ikram etti. Kendimden geçtim. Uyandığımda elbiselerimin olmadığını fark ettim. Fotoğraflarımı çekmiş. Sonra tehditler başladı. Yanına gitmek zorunda kalıyordum. Evlenme vaadiyle beni oyalıyordu” dedi.

"YUSUF BİR ANDA YOK OLDU"

Kendisiyle evlenip evlenmeyeceğini sorduğunda Kocadağ'ın istemediğini söyleyerek, hakaret ettiğini dudak okuyarak anladığını anlatan genç kadın, "Olay günü kendisini Karaman Metro Durağı'nda beklediğime dair mesaj attım. Sevgililer Günü nedeniyle birbirimize hediye almıştık. Benim aldığım hediyeleri getirdiğini gördüm. Poşeti üzerime fırlattı. Şikayetçi olacağımı söyleyip, yanından ayrıldım. Polis merkezine giderek, işaret dili anlayan biri olmadığı için başımdan geçenleri yazılı olarak polislere anlatmaya çalıştım. Yanımda bulunan kardeşim Yusuf bir anda yok oldu" diye konuştu.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTENDİ

Öldürülen Mehmet Kocadoğan’ın ailesi ve avukatının sanığın cezalandırılmasını istediği duruşmada mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olayda tasarlama suretiyle öldürme eylemine dair delil bulunmadığını belirterek, sanığa haksız tahrik altında adam öldürmek suçundan müebbet, ruhsatsız silah kullanmak suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Taraf avukatlarına savunma için süre verilen duruşma ertelendi.