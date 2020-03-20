Bursa'daki tiyatroda korona rekoru

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çin’de başlayıp, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de ölümlere yol açan koronavirüse karşı her türlü tedbiri alırken, vatandaşların zamanlarını evlerinden çıkmadan geçirmeleri amacıyla farklı uygulamalara imza atıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı da 20 Mart Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Günü’nde çocuklar için çok anlamlı bir etkinliğe imza attı.

CANLI YAYINDA TİYATRO

Okulların da tatil edilmesiyle adeta evlerine hapsolan çocuklar için ‘Tiyatro Evinizde’ projesini uygulamaya sokan Şehir Tiyatrosu, ‘Ben Sinbad’ adlı oyunu, boş salona oynayıp, Büyükşehir Belediyesi youtube hesabından canlı olarak yayınladı. Şehir Tiyatrosu tarihinde bir oyun ilk kez boş salona oynanırken, aynı zamanda bu oyunda izleyici rekoru kırıldı.

10 BİNİN ÜZERİNDE İZLEYİCİ REKORU

Oyunlarını Tayyare Kültür Merkezi’nde oynayan Şehir Tiyatrosu, salon tam dolu olduğunda 550 kişiye ulaşırken, ‘Ben Sinbad’ın bu özel gösterimini aynı anda 4 bin 907 kullanıcı izledi. Çocukların evlerinde yalnız olmadıkları göz önünde bulundurulduğunda 10 binin üzerinde izleyiciyle aynı zamanda izleyici rekoru kırılmış oldu.

EVLERİNDE KEYİFLE İZLEDİLER

Altuğ Görgü’nün uyarlayıp yönettiği, Aykan Yılmaz, Osman Murat Erten, Mehmet Ali Açıl ve Serdar Soyer’in rol aldığı, Basra’da yaşayan bir tacir olan Sinbad’ın maceralarını anlatan oyunu, çocuklar bu kez evlerinde ekranları başında keyifle izleme imkanı buldu.