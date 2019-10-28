Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 19 kişiye gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleyi sürüdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.

BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise; 350 gram sentetik kannabinoid, 50 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

19 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 19 şahıstan 14’ü hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, S.T., U.G. ve A.A. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

B.Ş. ve R.Ç. isimli şahıslar hakkındaki adli tahkikat devam ediyor.