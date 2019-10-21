Bursa'daki yangında kendi kurtuldu köpeği öldü

Bursa Osmangazi ilçesi Selimiye Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın birinci katında yaşayan Sima Ç., elektrikler kesilince mum yaktı.

MUMU ELİNDEN DÜŞÜRÜNCE EV YANDI

Sima Ç. mumu elinden düşürünce ev yanmaya başladı. Alevlerin arasından çıkan Sima Ç. polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede evin bütün odalarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

EVDEKİ KÖPEĞİ YANARAK CAN VERDİ

Ev sahibi Sima Ç.'nin evde köpeğinin bulunduğunu iddia etmesi üzerine içeriye giren ekipler, yanarak can veren köpeğin cesedi ile karşılaştı. Köpeğinin öldüğünü öğrenen Sima Ç. sinir krizi geçirerek saatlerce ağladı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.