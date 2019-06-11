taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.781
Euro
6.5502
Altın
1328.52
Borsa
94103.07
Gram Altın
247.445

Bursalı hırsızların üzerinden 72 bin 500 dolar çıktı

Bacasından girdikleri evde bulunan kasadan, 72 bin 500 dolar çalan 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

AA | 11.06.2019 - 08:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde İ.C'ye ait müstakil evden 72 bin 500 dolar çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASIYLA TESPİT EDİLDİ

Ev ve çevresinde inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarına göre bacadan girdikleri tespit edilen şüphelilerin E.D. (45), H.E. (32) ve H.B. (43) olduğunu tespit etti.

Ekipler, zanlılardan E.D. ve H.E'yi kısa sürede yakaladı.Bursalı hırsızların üzerinden 72 bin 500 dolar çıktı

DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR

E.D. ve H.E'yi ifadelerini almak üzere emniyet müdürlüğüne götüren ekipler, diğer şüpheli H.B'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk pilotlarının F-35 eğitimi sonlandırıldı

Türk pilotlarının F-35 eğitimi sonlandırıldı

561
İzlanda'nın geç bildirim bahanesi yalan çıktı

İzlanda'nın geç bildirim bahanesi yalan çıktı

52
Esad ordusuna yeni uçakların geleceğini duyurdu

Esad ordusuna yeni uçakların geleceğini duyurdu

43
F-35 projesi tehlikeye girdi

F-35 projesi tehlikeye girdi

106
Süleyman Soylu’dan ABD’ye: Size haraç vermeyeceğiz

Süleyman Soylu’dan ABD’ye: Size haraç vermeyeceğiz

69
Vedat Muriç, Adem Ljajić ve Miha Zajc'ten şık goller

Vedat Muriç, Adem Ljajić ve Miha Zajc'ten şık goller

5
Mısır, İngiltere'den Tutankamun'un altın başlığını istiyor

Mısır, İngiltere'den Tutankamun'un altın başlığını istiyor

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir