Bursalı hırsızların üzerinden 72 bin 500 dolar çıktı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde İ.C'ye ait müstakil evden 72 bin 500 dolar çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASIYLA TESPİT EDİLDİ

Ev ve çevresinde inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarına göre bacadan girdikleri tespit edilen şüphelilerin E.D. (45), H.E. (32) ve H.B. (43) olduğunu tespit etti.

Ekipler, zanlılardan E.D. ve H.E'yi kısa sürede yakaladı.

DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR

E.D. ve H.E'yi ifadelerini almak üzere emniyet müdürlüğüne götüren ekipler, diğer şüpheli H.B'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.