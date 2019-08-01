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Bursalı demirci yaptığı S-400 maketiyle dikkat çekti

Bursa'da bir vatandaş, aracına monte ettiği S-400 maketiyle şehrin sokaklarında tur attı.

İHA | 01.08.2019 - 10:13..
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Bursa'da demirci ustası Ahmet Çakın, borulardan S-400 füzelerinin maketini yapıp aracına monte etti.

Çakın, füzelerle Bursa sokaklarında tur attı. Aracın üzerinde S-400 maketlerini gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

Bursalı demirci yaptığı S-400 maketiyle dikkat çekti

Bursalı demirci yaptığı S-400 maketiyle dikkat çekti ViDEO

"DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Bu maketleri 15 Temmuz demokrasi zaferinin yıl dönümünde yaptığını ifade eden Ahmet Çakın, "Ben vatan sevdalısı bir kişiyim. Bu araçla geçtiğimiz 15 Temmuz'da Bursa sokaklarında uzun süre tur attım. Görenler çok beğeniyor. Durdurup, fotoğraf çektiriyorlar. Biz devletimizin her daim yanındayız." dedi.

Bursalı demirci yaptığı S-400 maketiyle dikkat çekti

Bursalı demirci yaptığı S-400 maketiyle dikkat çekti

Bursalı demirci yaptığı S-400 maketiyle dikkat çekti

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