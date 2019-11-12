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Bursalı genç iPhone'un yazılım açığını buldu

Elektrik-elektronik bölümü son sınıf öğrencisi Oğuz Akçay, iPhone'un yazılım açığını ortaya çıkardı. Akçay, Apple'a attığı mail sonrası 100 lira ile ödüllendirildi.

DHA | 12.11.2019 - 12:27..
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Bursalı genç iPhone'un yazılım açığını buldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Oğuz Akçay, iPhone'un yazılım açığını ortaya çıkarsa da aldığı ödül şaka gibi bir miktar oldu.

ARKADAŞIYLA TELEFONDA KONUŞURKEN KEŞFETTİ

Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Oğuz Akçay, ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın ürettiği Iphone telefonunun yazılım açığını, arkadaşı ile konuştuğu sırada fotoğraf çekmek istediği zaman buldu.

Bursalı genç iPhone'un yazılım açığını buldu

BAŞKA TELEFONLARDA DA AYNI HATA DEVAM ETTİ

Telefon görüşmesini sürdürdüğü sırada fotoğraf çekmek için telefonun kamerasını açan Oğuz Akçay, hatanın kendi telefonundan kaynaklandığını düşünse de daha sonra başka telefonlardan deneyerek telefonun yazılım hatası olduğunu belirledi.

Bursalı genç iPhone'un yazılım açığını buldu

"BAKİYEME 100 LİRA YÜKLEDİLER"

Firmaya mail atarak durumu bildiren Akçay, bir süre sonra kendisine teşekkür maili geldiğini belirterek, "Arkadaşımla telefon görüşmesi yapıyordum. Bu sırada güneşin doğuşunu fotoğraflamak istedim. Telefonumda video sekmesine girerek video kayıt yapmaya başladım. Yaklaşık 5 saniye kayıtın ardından birden telefonum dondu. Daha sonra siyah ekran oldu. Ekranda telefonun logosu çıktı. Ama bu sırada telefon görüşmesi yapmaya devam ediyordum. Bunun benim telefonumdan kaynaklı bir hata olduğunu düşündüm. Farklı telefonlarda denediğimde yine aynı hatayla karşılaşınca, durumu firmaya bildirdim. Birkaç gün sonra bana mail attılar. Böyle bir açığı bulduğum için bana teşekkür ettiler. Daha sonra bana küçük bir sürpriz hazırladıklarını belirterek bakiyeme 100 lira yüklediler.'' diye konuştu.

Bursalı genç iPhone'un yazılım açığını buldu

"BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Kendisinin sürekli yazılım ve kodlama ile uğraştığını söyleyen Oğuz Akçay, "Böyle büyük bir markanın açığını bulmak beni çok şaşırttı. Bulduğum için de çok mutlu oldum. Çevremdekiler ilk başta bana inanmadılar. Apple'dan mail geldiğini görünce inanmaya başladılar.'' dedi.

Bursalı genç iPhone'un yazılım açığını buldu

Bursalı genç iPhone'un yazılım açığını buldu

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