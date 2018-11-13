Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Büyük veri: Biri bizi gözetliyor

Şırnak’ta şehit olan Uzman Çavuş Ünal Olgun, Bursa’da binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlanarak, ilçe kabristanına defnedildi.

İngiltere'nin (Britanya) Avrupa Birliği'nden çıkışı (Brexit) için yürütülen müzakerelerde önemli bir viraj dönüldü. İngiltere Başbakanlığı, AB müzakerecileriyle taslak anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Topal, Erwin Koeman'ın kendilerini çok iyi tanıdıklarını ve maç kazandıkça özgüvenlerinin yerine geldiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İP Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesi başladı. 40 dakika süren heyetler arası görüşme sonrası iki lider başbaşa görüşüyor.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.