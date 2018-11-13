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Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ta şehit olan Uzman Çavuş Ünal Olgun, Bursa’da binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlanarak, ilçe kabristanına defnedildi.

İHA | 13.11.2018 - 19:48..
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Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

PKK’lı teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü Gabar Dağı'nın Gömeç kırsalında 2 asker şehit oldu. Şehit olan askerden Uzman Çavuş Ünal Olgun, Bursa’nın Gürsu ilçesinde Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇOCUKLARI ASKER SELAMI VERDİ

Öte yandan şehidin çocukları Mesut ile Ceren babalarına son kez asker selamı verdi. Babasının komando beresini takan çocuklar, şehidin fotoğrafını öptü.

Cenazeye katılan baba Asım, anne Güleser ve eşi Ceylan Olgun güçlükle ayakta durdu. Bir askerin kucağında bulunan küçük Ceren, babası top aracına bindirildiği sırada arkasından son kez el salladı. Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Efkan Ala acılı babanın elini tuttu. Şehit, ilçe kabristanına defnedildi.

Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursalı şehit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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