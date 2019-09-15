Bursalı yaşlı adam ceviz toplarken ölümden döndü

Kestel ilçesine bağlı Kozluören Mahallesi’nde 67 yaşındaki Mustafa G., ceviz toplamak isterken neredeyse canından oluyordu.

AĞAÇTAN DÜŞTÜ

Mustafa G., kendilerine ait bahçede bulunan cevizleri toplamak için merdivenin üzerine çıktı. Bir anda dengesini kaybeden yaşlı adam, metrelerce yükseklikten aşağı düşerek yaralandı.

KIRIKLARI İÇİN HASTANEYE GETİRİLDİ

Mustafa G., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamının, çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.