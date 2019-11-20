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Bursalı yaşlı çift organlarını bağışladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden yaşlı bir çift, bütün organlarını bağışladı. Çift, yeni evlilere de çağrıda bulundu.

İHA | 20.11.2019 - 18:12..
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İnegöl ilçesinde yaşayan Kemal ve Havva Akal çifti, 51 yıldır aynı yastığa baş koymanın mutluluğunu yaşıyor.

Birbirlerine karşı gösterdikleri saygı ve sevgi çerçevesinde mutlu olan çift, geçtiğimiz günlerde gittikleri İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi olduktan sonra organlarını bağışlama kararı aldı.

Aldıkları kararı uygulamak için hastanedeki doktorlardan bilgi alan Akal çifti, bağış için gerekli formları doldurup işlemleri başlattı.

51 yıllık çift bütün organlarını bağışladı VİDEO

''HERKESİN BAĞIŞLAMASI LAZIM''

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemal Akal, "Eşimle birlikte hastaneye gittik, muayene için kulak burun ve göğüs cerrahına göründük. Burada muayene olduktan sonra doktorlara biz organlarımızı bağışlamak istiyoruz, burada böyle bir yer var mı diye sorduk. O da bizi ilgili bölüme yönlendirdi. Gereken başvuruyu yapıp organlarımızı bağışladık. Herkesin bence bağışlaması lazım. Organlarımız öldükten sonra zaten toprağa karışacak, en iyisi bağışlayarak faydalı olmak" dedi.

Bursalı yaşlı çift organlarını bağışladı

''YENİ EVLİLER SAYGILI VE SEVGİLİ OLSUNLAR''

71 yaşında olan Kemal Akal, sağlığını çalışmaya borçlu olduğunu belirterek, "Hayatımda kimseye kötülüğüm olmadı. Ev içesinde çok iyi bir geçimimiz oldu. 51 yıldır evliyiz. Allah'a şükürler olsun çok mesuduz. Son zamanlarda çok boşanmalar oluyor, ayrıca kadınlara karşı şiddet olayları var. Bunları yapanlara tek söyleyeceğim, Allah onları ısla etsin. Yeni evlenen çiftlere hayırlı, uzun ömürler dilerim. Aile içerisinde birbirlerine saygılı ve sevgili olsunlar" dedi.

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