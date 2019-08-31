Bursalılardan Türkiye haritası

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da, Ulu Önder Mustafa Kemal'in Başkomandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 97'nci yıldönümü, Nilüfer ilçesinde anlamlı bir etkinlikle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, halkın katılımı ile dev bir Türkiye haritası oluşturdu. Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda 'Zafer Hepimizin' sloganıyla düzenlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

HARİTA İÇİN KAYIT OLDULAR

Türkiye haritası oluşturulmasında gönüllü olarak yer almak isteyen vatandaşlar, saat 17.00’den itibaren stadyuma gelmeye başladı. Önce kayıt yaptıran vatandaşlar, daha sonra haritadaki yerlerini öğrendi.

Tarihi fotoğrafta yer almak isteyen binlerce kişi, sıcak havaya rağmen uzun süre alanda bekledi. Harita oluşturulurken de vatandaşlar müzik grupları Sirius ve Eski Liman’ın şarkılarıyla Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. Nilüfer Belediyesi'nin bando takımı da verdiği konserle coşkuyu artırdı.

























