taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8313
Euro
6.4087
Altın
1520.47
Borsa
96718.48
Gram Altın
285.097

Bursalılardan Türkiye haritası

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce kişi Türkiye haritası oluşturdu.

DHA | 31.08.2019 - 00:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da, Ulu Önder Mustafa Kemal'in Başkomandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 97'nci yıldönümü, Nilüfer ilçesinde anlamlı bir etkinlikle kutlandı.

Bursalılardan Türkiye haritası

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, halkın katılımı ile dev bir Türkiye haritası oluşturdu. Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda 'Zafer Hepimizin' sloganıyla düzenlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Bursalılardan Türkiye haritası

HARİTA İÇİN KAYIT OLDULAR

Türkiye haritası oluşturulmasında gönüllü olarak yer almak isteyen vatandaşlar, saat 17.00’den itibaren stadyuma gelmeye başladı. Önce kayıt yaptıran vatandaşlar, daha sonra haritadaki yerlerini öğrendi.

Tarihi fotoğrafta yer almak isteyen binlerce kişi, sıcak havaya rağmen uzun süre alanda bekledi. Harita oluşturulurken de vatandaşlar müzik grupları Sirius ve Eski Liman’ın şarkılarıyla Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. Nilüfer Belediyesi'nin bando takımı da verdiği konserle coşkuyu artırdı.

Bursalılardan Türkiye haritası

Bursalılardan Türkiye haritası

Bursalılardan Türkiye haritası

Bursalılardan Türkiye haritası

Bursalılardan Türkiye haritası

Bursalılardan Türkiye haritası

Bursalılardan Türkiye haritası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na büyük tepki

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na büyük tepki

48
Fatih Terim: Profesyonel kötülük var

Fatih Terim: Profesyonel kötülük var

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir