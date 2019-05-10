Bursa'nın göbeğinde kız kavgası kanlı bitti

Bursa Kent Meydanı'nda iki grup arasında yaşanan olayda; erkek arkadaşıyla gezen genç kız, eski sevgilisiyle denk gelince tartışma çıktı.

BIÇAKLA YARALADI

Tartışma yerini kısa sürede kavgaya bırakınca karşı tarafta bulunan şüpheli, cebinden çıkardığı bıçakla eski sevgilisinin erkek arkadaşını, bacağından bıçakla yaraladı. Olay yerinde devriye gezen güven timlerinin müdahalesiyle, zanlı kaçamadan yakalandı.

İFADESİ ALINACAK

Şüpheli ve beraberindekiler, ekipler tarafından gözaltına alındı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli ve beraberindekiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.



