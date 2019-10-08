Bursa'nın havadan görüntüsü

İstanbul'da yaşanan hızlı betonlaşma süreci Bursa'ya da sıçradı. Gayrimenkul fiyatlarının artması, inşaat firmalarını kente çekti.

YEŞİL BURSA'DAN ESER YOK

Binaların her yerde yükselmesiyle birlikte, yeşilliğiyle bilinen Bursa'ya başka bir görünüm kazandırdı. Kentteki hızlı betonlaşma süreci, deprem alanlarının sayısını da gündeme getirdi.

"YIKILACAK BİNADAN DEPREM ANINDA ÇIKMA ŞANSIMIZ YOK"

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, "Birincisi, deprem öncesi yapılması gereken çalışmalar. Bir diğeri deprem anında yapılması gerekenler. Son aşama da deprem sonrası yapılacak şeylerdir. Şehrimizde ve ülke geneline baktığımız zaman deprem öncesi çalışmalar en önemli çalışmalardır. Bunlar nelerdir? Birincisi, yapı stokunuzun depreme dayanıklı olup olmadığının tespit edilmesidir. Depreme dayanıksız olanların dönüştürülerek yenilenmesi geliyor. Bir ikincisi deprem anında insanların nasıl davranacağı ile ilgili acil afet durum eylem planları ve tatbikatları mutlaka yapılmalıdır. Bir diğeri, son günlerde konuşulan deprem toplanma alanlarının tespitidir. Bunun yanında deprem çantası hazırlanması, yollarımızın durumu, deprem anında kullanılması gereken yapılarımızın gerçekten kullanılabilir olup olmamasının tespitidir. Okullar, hastaneler, camiler buna giriyor. Bunların mutlaka depreme dayanıksızsa, dayanıklı hale gelmesiyle ilgili çalışmalar yapılmalıdır. Bugüne kadar bunların tam olarak gerçekleştirilebildiği söylenemez. Toplanma alanlarına gelecek olursak, elbette bu alanlara ihtiyaç duymamak en önemli önceliğimiz olmalıdır. İnsanlar toplanma alanlarına neden ihtiyaç duyuyorlar? İçinde yaşadıkları bina yıkılacak korkusu ile binalarını terk ederek toplanma ihtiyacı duyuyorlar. Zaten yıkılacak binadan deprem anında çıkma şansımız yok" dedi.