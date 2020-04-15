Bursa’nın işlek caddeleri TOMA’larla kapatıldı

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus ve trafik ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle harekete geçti.

Resmi ve sivil devriye ekipleri, çevik kuvvet ve TOMA'larla, Bursa’nın en işlek caddeleri arasında yer alan Cumhuriyet Caddesi, Darmstad Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi ile birlikte Teyyareci Mehmet Ali Caddesi, Altıparmak Caddesi, Heykel ve eski Fomara Caddesi'nin yanı sıra Kent meydanını araç ve yaya girişine eş zamanlı olarak kapattı.

MASKE KONTROLÜ

Ekiplerin kontrol noktalarına toplumsal olaylara müdahale araçları da getirildi. Gün içerisinde yoğunluğun fazla olduğu meydan ve caddelerde bulunan vatandaşlar ise ekipler tarafından uyarıldı. Ayrıca vatandaşların, maske takıp takmadığı da kontrol edildi.