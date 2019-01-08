Bursa'nın Karla kaplı Suuçtu Şelaesi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunan Suuçtu Şelaesi, kış aylarındaki manzarasıyla da görenleri büyülüyor.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Beyaza bürünen şelâle havadan görüntülendi. Bursalı drone operatörü arafından kaydedilen görüntülerde kar altında kalan şelâlenin eşsiz manzarası yağlı boya tabloları aratmıyor.

SUUÇTU ŞELALESİ KARLA GÜZELLEŞİYOR

Sosyal tesislerle donatılan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı, kış mevsiminde tabiatla baş başa kalmak isteyenlere adeta kucak açıyor. Doğa turizmi açısından bölgenin önemli merkezleri arasında yer alan, etrafını saran kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen suyu ile dört mevsim seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturan Suuçtu Şelalesi, soğukların kendini iyice hissettirdiği bugünlerde beyaz örtüye büründü.

ZİYARETÇİLER DOĞANIN KEYFİNİ SÜRÜYOR

İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki şelâlenin çevresinin yer yer yarım metrelik karla kaplanmasını fırsat bilen ziyaretçiler, beyazlar içerisindeki doğal güzelliğin tadını çıkarıyor.

SUUÇTU TURİSTLERİN GÖZDESİ

Bursa’nın önemli destinasyon alanlarından biri olan şelâlenin de içinde yer aldığı tabiat parkına günü birlik gelen yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çektirip, doğa yürüyüşü yaparak mevsimin güzelliğini yaşıyor.

Arap turistlerin de rağbet ettiği Suuçtu, kış aylarında fotoğrafçıların ve doğa sporcularının da akınına uğruyor.