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Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Yağış sebebiyle yolda kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İHA | 14.04.2019 - 21:25..
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Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Nalınlar Kavşağı’nda yağış sebebiyle kayganlaşan yolda bir araç karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kullanılmaz hale gelirken araçlarda bulunan İsmail G. ile kardeşi Kemal G. hayatını kaybetti.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kaza: 2 ölü, 8 yaralı

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

2’si ağır 8 kişinin de yaralandığı kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve jandarma ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere sevk ederken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kaza: 2 ölü, 8 yaralı

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