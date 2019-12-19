Bursaspor'un yeni hocası İbrahim Üzülmez oldu

Seyir halindeyken bir anda alev alan servis aracından bulunan öğrenci ve personeller, saniyelerle kurtuldu.

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Şehir Üniversitesi Marmara Üniversitesi'ne devredildi

YÖK, "İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devrine karar verildi" açıklamasını yaptı.