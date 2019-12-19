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Bursaspor'un yeni hocası İbrahim Üzülmez oldu

Bursaspor, teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'in getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 19.12.2019 - 19:11..
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Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmış bulunmaktayız. İmza töreni yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde yapılacaktır" denildi.

Ligde 15 haftada 24 puan toplayan Bursaspor, 6. sırada yer alıyor.

Geçen sezon Gençlerbirliği'ni TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran teknik direktör İbrahim Üzülmez, aynı başarıyı 2017-2018 sezonunda da Çaykur Rizespor'un başındayken yaşamıştı.

Bursaspor'un yeni hocası İbrahim Üzülmez oldu

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