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Bursa’ya tedavi için gittiği hastane çıkışı düşüp öldü

Kalbindeki rahatsızlık sebebiyle kente gelen 73 yaşındaki adam, hastaneden çıktıktan sonra gittiği metro istasyonunda düşerek, hayatını kaybetti.

İHA | 15.03.2019 - 12:57..
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Görükle’de Uludağ Üniversitesi metro istasyonunda yere yığılan yaşlı adam, ölmeden birkaç dakika önce hastaneden çıkmıştı.

HASTANEDE İŞİNİ BİTİRİP METROYA İNDİ

Yalova’da yaşadığı öğrenilen 73 yaşındaki Talat Aksoy, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kardiyoloji bölümünde muayene olup, hastanedeki işleri bitince metroya binerek otogara gitmek istedi.

Bursa’ya tedavi için gittiği hastane çıkışı düşüp öldü

YERE YIĞILIP HAYATINI KAYBETTİ

Metro istasyonuna gitmeye çalışan Aksoy, istasyonda aniden yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Aksoy, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aksoy’un ölümü ile ilgili polis soruşturma başlatırken, yaşlı adamın yere yığıldı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa’ya tedavi için gittiği hastane çıkışı düşüp öldü

Bursa’ya tedavi için gittiği hastane çıkışı düşüp öldü

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