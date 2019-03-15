Bursa’ya tedavi için gittiği hastane çıkışı düşüp öldü

Görükle’de Uludağ Üniversitesi metro istasyonunda yere yığılan yaşlı adam, ölmeden birkaç dakika önce hastaneden çıkmıştı.
HASTANEDE İŞİNİ BİTİRİP METROYA İNDİ
Yalova’da yaşadığı öğrenilen 73 yaşındaki Talat Aksoy, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kardiyoloji bölümünde muayene olup, hastanedeki işleri bitince metroya binerek otogara gitmek istedi.
YERE YIĞILIP HAYATINI KAYBETTİ
Metro istasyonuna gitmeye çalışan Aksoy, istasyonda aniden yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Aksoy, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aksoy’un ölümü ile ilgili polis soruşturma başlatırken, yaşlı adamın yere yığıldı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.