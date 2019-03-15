Levent Gültekin'e göre ezan kutsal değil

1 AB: Suriye'de çözüm için Türkiye ile iş birliği önemli AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Türkiye-AB iş birliği sadece mülteciler için değil Suriye'de siyasi çözüm için de önemli" dedi.

2 Yeni Zelanda'daki cami saldırısında 2 Türk yaralandı Yeni Zelanda'da meydana gelen saldırı sırasında 2 Türk'ün yaralandığı belirtildi.

3 Spor camiası terörü lanetledi Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırılarına spor camiası da sessiz kalmadı. 4 büyükler başta olmak üzere hemen her kesim törürü lanetleyen mesajlar yayınladı.

4 Bursa’ya tedavi için gittiği hastane çıkışı düşüp öldü Kalbindeki rahatsızlık sebebiyle kente gelen 73 yaşındaki adam, hastaneden çıktıktan sonra gittiği metro istasyonunda düşerek, hayatını kaybetti.

5 6 yılda CEO sayısı 7 kat arttı 2013 yılında sosyal iş ağlarında Türk üyeler arasında 5 bin 541 CEO varken, iş kuran girişimcilerin "CEO" tanımına kendilerini de dahil etmeleri ile birlikte 2019 yılında bu sayı 34 bin 691’e çıktı.

6 2 yılda 3 bin 333 terörist öldürüldü Terörle mücadelede etkin sonuçlar alan Türkiye 2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdi.