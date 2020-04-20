Bursa'da, ellerini dezenfekte ederken kaza yaptı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Hilal İ. (23) ve kuzeni Zeynep Y. (23), Avdancık kırsalında mangal yaptıktan sonra, araçları ile dönüş yoluna geçti.

Bu sırada Zeynep Y. ve Hilal İ., ellerini dezenfekte etmek istedi.

KAZA YAPTILAR

Seyir halindeki aracın sürücü koltuğunda oturan Hilal İ. kullandığı 16 NST 49 plakalı otomobili ile direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.

Yaklaşık 30 metre yükseklikten taklalar atarak yuvarlanan otomobil, uçurumdaki ağaçlara çarparak durabildi.

Ellerini dezenfekte ederken 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı

YARALANAN İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, otomobilde sıkışan Hilal İ. ve Zeynep Y. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi yapılan kuzenler, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.