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Buse Terim: Hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan, duygusal bir paylaşım geldi.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 07:47..
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi.

"HASTANEDEYİM"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerini kullandı.

"NEFESİM DARALIYOR"

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı da sosyal medya hesabı üzerinden, duygusal bir paylaşım yaptı. Buse Terim Bahçekapılı, "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz." dedi.

Buse Terim: Hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum

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