Büşra Pekin: Doktorlar umutlanmayın dedi

Oyuncu Büşra Pekin, babasının sağlık sorunu yaşadığını takipçileriyle paylaştı.

Doktorların ‘umutlanmayın’ dediğini aktaran Büşra Pekin, enerjilerini hiç düşürmediklerini ve 1 ay sonunda da açık kalp ameliyatı olan babalarını eve getirdiklerinin müjdesini verdi.

"UMUDUMUZU HİÇ KAYBETMEDİK"

Pekin, "Babacigim bundan 1 ay once apar topar acik kalp ameliyatı oldu. Ameliyat öyle zorlu geçti ki, Doktorlar hakli olarak umutlanmayın dedi. Biz aksine umutlandık. Bugun 1 ayın sonunda hastaneden eve geçtik. Bu kritik donemde hiç enerjimizi düşürmedik. İyi olacagina inandık. Şifaya ihtiyaci olan tüm hastalara Allah’tan güç, kuvvet diliyorum. Ailelerine iyi düşünmenin yollarını bulmalarını diliyorum. Bu süreçte arayan, desteğini esirgemeyen herkese teşekkürler. Dualarınızın, güzel dileklerinizin hepsi yerini buldu." ifadelerinde bulundu.