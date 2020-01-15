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Bütçe 2019'da 123,7 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi, aralık ayında 30,8 milyar TL açık verdi. 2019'un tamamındaki açık 123,7 milyar TL oldu.

AA | 15.01.2020 - 11:13..
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılının Aralık ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Merkezi yönetim bütçesi 2019’da 123,7 milyar TL açık verdi. Aralık ayında ise bütçe dengesi 30,8 milyar TL açık verirken, 26,6 milyar TL faiz dışı açık verildi.

BÜTÇE GİDERLERİ 104,1 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Buna göre, aralıkta bütçe gelirleri, Aralık 2018'e göre yüzde 9,1 artarak 73,3 milyar liraya yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 21,8 artışla 104,1 milyar liraya çıktı. Aralıkta bütçe açığı 30,8 milyar lira oldu. Bütçe gelirleri 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,5 artarak 875,8 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 20,3 yükselerek 999,5 milyar lira oldu.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, geçen yıl yüzde 69,9 artarak 123,7 milyar liraya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2018 yılı Aralık ayında 18,3 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Aralık ayında 30,8 milyar TL açık vermiştir. 2018 yılı Aralık ayında 16,2 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2019 yılı Aralık ayında 26,6 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir. 2019 yılı Aralık ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 oranında artarak 73,3 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 21,8 oranında artarak 104,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Aralık ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında artarak 60,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 19,8 oranında artarak 99,9 milyar TL olmuştur. Ocak-Aralık 2019 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2018 yılı Ocak-Aralık döneminde 72,8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 123,7 milyar TL açık vermiştir. 2018 yılı Ocak-Aralık döneminde 1,1 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı OcakAralık döneminde 23,8 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir. 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 oranında artarak 875,8 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 20,3 oranında artarak 999,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 oranında artarak 673,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 18,9 oranında artarak 899,5 milyar TL olmuştur."

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