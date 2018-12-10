TBMM Genel Kurulu'nda süren '2019 Mali Yılı Bütçe Görüşmeleri' sırasında kavga çıktı.

İYİ PARTİLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un, “CHP, HDP ile otel odalarında gizli görüşmeler yapıyor” sözleri üzerine, CHP’liler tepki gösterdi. Muş’un, İyi Parti ve Genel Başkan Akşener’e yönelik, “HDP’nin temsilcisi haline nasıl geldiniz?” sözleri sonrası tartışma büyüdü. CHP ile AK Parti arasında başlayan tartışma, İyi Partililer'in sert tepkisiyle kavgaya döndü.

Bütçe görüşmelerinde İyi Partili vekilden küfür VİDEO

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ'NE KÜFÜRDEN CEZA

AK Partili ve İYİ Partili milletvekilleri arasında küfürleşmeler yaşandı. Oturumu yöneten TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görüşmelere 5 dakika ara verdi. İki partinin milletvekilleri arasındaki kavga bir süre daha devam etti. Bazı milletvekillerinin arbede sırasında düştükleri gözlendi. Bu arada, küfür ettiği gerekçesiyle İyi Parti Denizili Milletvekili Yasin Öztürk'e, kürsüde konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'a "hass...lan" dediği için iki birleşime katılmama cezası verildi.