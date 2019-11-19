Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'ye kapıları tamamen kapatması, tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu. EYT'liler, haklarına aramaya devam edeceklerini söylerken muhalefet de tartışmanın içine katıldı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçe görüşmelerine EYT tartışmaları damgasını vurdu.
CHP ve HDP milletvekilleri, EYT konusuna dikkat çekilen dövizleri taşıdı.
Toplantının ilerleyen dakikalarında, AK Parti ile MHP sıralarıyla CHP ile HDP sıraları arasında karşılıklı sert tartışmalar yaşandı.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'EYT' tartışması