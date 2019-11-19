Bütçe Komisyonu'nda EYT tartışması

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Aynı hastalıktan 5 kez evlat acısı yaşayan aile

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Marketten 20 bin lira çalan hırsız güvenlik kamerasında

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Dini nikahla birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

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Andorra düşük vergilerden ve kayak turizminden kazanıyor

1 Aboubakar: Fikret Orman yüzünden Beşiktaş'a gitmedim Sezon başında Beşiktaş'a transferi gündeme gelen Vincet Aboubakar, "Beşiktaş'a gidecektim ancak başkanın davranışları beni rahatsız ve mutsuz etti" dedi.

2 EURO 2020'de torbalar belli oldu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak 19 ülke belli oldu. Kalan 5 takımdan 1'i bu akşam, 4'ü ise Uluslar Ligi'nde oynanacak play-off maçları sonrası netleşecek.

3 EYT, Devlet Bahçeli'ye soruldu Emeklilikte yaşa takılanların taleplerini geri çeviren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'den tam destek geldi.

4 Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişinin evine baskın düzenledikten sonra 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

5 Diyanet, sigarayla mücadelede kararlı Sigaranın haram olduğunu defalarca dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2019'da depremden kimsenin ölmediğini ancak 100 bin kişinin sigaradan öldüğünü söyledi.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi Partisinin grup toplantısının ardından Meclis'te MHP Lideri ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet etti.