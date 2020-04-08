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Bütün mahalle önce kavga ihbarı yaptı, sonra alkışladı

Tokat'ta, kavga ihbarı yapan mahalleliler, olay yerine gelen polisleri alkışlarla ve çikolatalı pasta ile karşıladı.

İHA |
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Bütün mahalle önce kavga ihbarı yaptı, sonra alkışladı

Tokat’ta kent merkezinde bulunan Yeşilırmak Mahalles sakinleri polis haftası dolayısıyla sahada görevli polislere sürpriz bir etkinlik yapmak istedi.

ÖNCE İHBARDA BULUNDULAR SONRA ALKIŞLADILAR

Mahalleli 155’i arayarak sürpriz yaptıkları noktada büyük bir kavga olduğu ihbarını yaptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis araçlarının sokağa girmesiyle birlikte, mahalle sakinleri evlerinin balkonlarından ve apartmanlarının önlerinden polisleri alkışlamaya başladı.

Bütün mahalle önce kavga ihbarı yaptı, sonra alkışladı

'SOSYAL MESAFE' KURALINI HATIRLATTILAR

İhbarın bir sürpriz olduğunu anlayan polisler de kendilerine yapılan jeste alkışlarla karşılık verdi.

Ekipler hemen sokakta bulunan vatandaşları sosyal mesafeye karşı uyarıp, 20 yaş altı çocukları ise evlerine gönderdi.

Bütün mahalle önce kavga ihbarı yaptı, sonra alkışladı

İKRAM EDİLEN PASTALARDAN YEDİLER

Polisler, kendileri için kesilen pastayı da evlerine gönderilen ve yaşananları balkonlarından izleyen çocuklara ikram etti.

Yapılan etkinlik sonrasında ekipler görevlerine döndü.

Bütün mahalle önce kavga ihbarı yaptı, sonra alkışladı

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