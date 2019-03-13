Bütün okullara internet erişimi sağlanacak

Öğrencilerinin gelişen teknolojiye daha rahat ayak uydurmalarını sağlamak için bütün okullarda internet erişimi yaygınlaştırılacak. Hazırlanan projeyle temel hedef internetsiz okul bırakmamak.

Okul içinde öğrencilerin hem araştırmalarını hem de ödevlerini kısa sürede yapmalarını kolayaştırmak için çalışmalar yapılacak.

OKULLARA İNTERNET SAĞLAMA İMKANI

Milli Eğitim Bakan Yradımcısı Reha Denemeç, "Günümüzde internetin olmaması elektriğin olmaması kadar önemli. Çünkü bilgiye erişemiyorsunuz. Türksat gibi bir kurumumuz, uzayda dolaşan uydularımız var. Onların vasıtasıyla bu okullarımıza internet erişimini sağlama imkanımız olacak. Bir kısmına, yaklaşık yarısına zaten sağlamıştık. Şu an yaklaşık 5 bin 100 okulumuz uydu üzerinden internete önümüzdeki süreçte erişmiş olacak. Böylece internet erişimi olmayan okulumuz da kalmayacak." dedi.