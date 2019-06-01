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Büyük Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde doldu taştı

Kadir Gecesi tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da büyük bir bereket ve coşkuyla idrak ediliyor. Özellikle İstanbul'da bulunan Büyük Çamlıca Camii, en çok ziyaretçi alan camilerden biri oldu.

İHA | 01.06.2019 - 00:18..
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Büyük Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde doldu taştı

Büyük Çamlıca Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı. Kadir Gecesi’nde manzarasıyla kendine hayran bırakan Büyük Çamlıca Camii havadan görüntülenirken en az içi de dışı kadar görüntüsüyle büyüledi.

Öyle ki caminin içi cemaatiyle doldu, kalabalık avluya taştı.

Büyük Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde doldu taştı

CEMAAT DIŞARI TAŞTI

Yapımının ardından ilk Kadir Gecesi'nde büyük bir kalabalık ile karşılaşan Büyük Çamlıca Camii'ne vatandaşlar akın etti. Cuma namazı sırasında da dolan cami, yatsı ezanının ardından kılınan teravih namazı için büyük bir kalabalık ile karşılaştı.

Büyük Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde doldu taştı

Vatandaşlar camiye akın ederken, caminin dolmasıyla namazlarını dışarda kıldı. Öte yandan Büyük Çamlıca Camii, Kadir gecesi havadan görüntülendi.Cami manzarasıyla kendine bir kez daha hayran bıraktı.

Büyük Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde doldu taştı

Büyük Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde doldu taştı

Büyük Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde doldu taştı

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Büyük Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde doldu taştı

Büyük Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde doldu taştı

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