Büyük Çamlıca Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı. Kadir Gecesi’nde manzarasıyla kendine hayran bırakan Büyük Çamlıca Camii havadan görüntülenirken en az içi de dışı kadar görüntüsüyle büyüledi.

Öyle ki caminin içi cemaatiyle doldu, kalabalık avluya taştı.

CEMAAT DIŞARI TAŞTI

Yapımının ardından ilk Kadir Gecesi'nde büyük bir kalabalık ile karşılaşan Büyük Çamlıca Camii'ne vatandaşlar akın etti. Cuma namazı sırasında da dolan cami, yatsı ezanının ardından kılınan teravih namazı için büyük bir kalabalık ile karşılaştı.

Vatandaşlar camiye akın ederken, caminin dolmasıyla namazlarını dışarda kıldı. Öte yandan Büyük Çamlıca Camii, Kadir gecesi havadan görüntülendi.Cami manzarasıyla kendine bir kez daha hayran bıraktı.