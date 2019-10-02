Büyük depremin ardından 40 bin kişi sigorta yaptırdı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) verilerine göre, İstanbul'da depremden sonraki 4 günde, DASK yaptırılan konut sayısı 40 bin 169 oldu.

DASK’ın resmi internet sitesine göre; İstanbul'daki sigortalı konut sayısı 27 Eylül'de 2 milyon 315 bin 137 iken, 2 Ekim tarihinde bu rakam 2 milyon 355 bin 756’ya çıktı. İstanbul’da depreme karşı sigortalanan konutların oranı yüzde 62,9’dan 64’e yükseldi.

TÜRKİYE GENELİNDE 4 GÜNDE 60 BİNDEN FAZLA KONUT SİGORTALANDI

Türkiye genelinde de sigortalılık oranında artış yaşandı. Deprem öncesi 17 milyon 661 bin 690 konutun deprem sigortası yapılan sayısı 9 milyon 247 bin 865, sigortalılık oranı yüzde 52,4 olarak belirtilmişti. Türkiye genelinde depremden sonraki iki günde 60 bin 923 konut deprem sigortası yaptırdı. Türkiye’de sigortalı konut sayısı 9 milyon 308 bin 788’e, sigortalı konut oranı ise yüzde 52,7’ye yükseldi.